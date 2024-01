Erster Amateur seit 1991: Dunlap holt historischen PGA-Sieg

Der Amerikaner Nick Dunlap hat als erster Amateur seit 33 Jahren ein Turnier auf der PGA-Tour der Golfprofis gewonnen. Der 20-Jährige entschied am Sonntag den Wettbewerb der US-Tour im kalifornischen La Quinta für sich. Nach einem spannenden Showdown auf den letzten neun Löchern setzte sich Dunlap mit einem Schlag Vorsprung auf den Südafrikaner Christiaan Bezuidenhout durch, 29 Schläge unter Par bedeuteten zugleich Turnierrekord.

"Es fühlte sich an, als wäre das Drehbuch schon geschrieben", sagte Dunlap, der sich mit einer 70er-Runde, seiner mit Abstand schwächsten der Woche, ins Ziel rettete: "Ich bin so glücklich, dass ich hier stehe, so habe ich mich noch nie gefühlt."