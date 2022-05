Golf: Dieses Vermögen soll Phil Mickelson verzockt haben

Zwischen 2010 und 2014 soll der Golf-Star 40 Millionen Dollar durch Glücksspiel verloren haben. Dies sollen Regierungsbeamte festgestellt haben, wie Alan Shipnuck in der nicht von Mickelson autorisierten Biographie „Phil: The Rip-Roaring (and Unauthorized!) Biography of Golf‘s Most Colorful Superstar“ veröffentlichte.