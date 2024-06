U.S. Open: Mitten im Wald! Drohne zeigt erstaunliche Bilder von Golf-Star

Bryson DeChambeau erobert die Führung beim Major in Pinehurst. Zwischendurch gibt es aber Sorgen um den Ex-Champion, da eine Drohne überraschende Bilder einfängt. Martin Kaymer verliert den Kontakt zur Spitze.

Nach Martin Kaymer ist auch Golfprofi Stephan Jäger am dritten Tag bei der U.S. Open zurückgefallen. Der gebürtige Münchner benötigte auf dem schwierigen Par-70-Kurs in Pinehurst 73 Schläge und rutschte um vier Plätze auf den geteilten 20. Rang ab.