British Open: Erneut irre Aufholjagd

SID 24.08.2024 • 14:50 Uhr Der Hamburgerin Ester Henseleit gelingt am dritten Tag der British Open mit einer 66 ihre mit Abstand beste Runde auf dem traditionsreichen Old Course im schottischen St. Andrews - für ein erneutes Aufrollen des Feldes von hinten.

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit hat bei der British Open ihre Aufholjagd fortgesetzt!

Der Profigolferin aus Hamburg gelang am dritten Tag mit nur 66 Schlägen eine Spitzenrunde auf dem traditionsreichen Old Course im schottischen St. Andrews. Henseleit lag damit zunächst in Reichweite der Top Ten, allerdings hatten die meisten Topspielerinnen ihre Runde wesentlich später begonnen.

Henseleit, die sich beim letzten Major des Jahres auch für einen Platz im europäischen Solheim-Cup-Team empfehlen will, hatte nach einer schwachen 77 zum Start und einer 71 am Freitag nur knapp den Cut geschafft. Am Samstag gelangen ihr dann gleich sieben Birdies bei nur nur einem Bogey.

Henseleit nach Olympiasieg mit Wildcard?

Auch für Alexandra Försterling war der dritte Tag der bislang beste. Die Berlinerin, mit 76 und 72 Schlägen in das Turnier gestartet, ließ am Samstag eine 71 folgen. Für Sophia Popov (St. Leon-Rot), Patricia Isabel Schmidt (Kirchheim-Wendlingen) und Olivia Cowan (Worms) war das Major hingegen schon am Freitag beendet.

Henseleit, die eine Woche nach ihrem Coup von Paris bei den Scottish Open erneut den zweiten Platz belegt hatte, spielt beim fünften Major der Saison auch um ihre Teilnahme am Solheim Cup - dem Vergleich zwischen Europa und den USA. Dafür benötigt die 25-Jährige ein gutes Ergebnis.