British Open: Henseleit mit Fehlstart in St Andrews

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit ist der Start in die British Open gründlich missglückt. Die Profigolferin aus Hamburg blieb beim letzten Major des Jahres am ersten Tag fünf Schläge über Par, ihr Rückstand zur Spitze ist im schottischen St Andrews frühzeitig enorm. Henseleit benötigte nach acht Bogeys 77 Schläge, die am frühen Donnerstagnachmittag führende Chinesin Yin Ruoning dagegen nur 68.