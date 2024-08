Golferin Mack sorgt in Portland für Aufsehen

Die Berlinerin setzte sich vorerst an die Spitze. Und eine zweite Deutsche folgt dicht dahinter.

Golfprofi Polly Mack aus Berlin sorgt in Portland für Aufsehen. Die 25-Jährige liegt beim LPGA Classic in der US-amerikanischen Stadt nach der ersten Runde in Führung. Mack eröffnete und beendete ihre 63er Runde mit zwei Birdies und spielte insgesamt neun Schläge unter Paar.