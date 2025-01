Tiger Woods zu L.A.-Bränden - "Gibt Wichtigeres als Golf"

In Los Angeles wüten derzeit heftige Brände. Auch Golf-Star Tiger Woods macht die Katastrophe betroffen.

Die aktuelle Brandkatastrophe in Südkalifornien macht auch den amerikanischen Golf-Star Tiger Woods betroffen. „Ich kenne einige Menschen, die alles verloren haben, das ist einfach hart“, wird der 49-Jährige, der selbst in Anaheim nahe Los Angeles aufgewachsen ist, von Sports Illustrated zitiert.

Auch das von ihm mitveranstaltete PGA-Turnier Genesis Invitational, das eigentlich vom 13. bis zum 16. Februar im vom Feuer schwer getroffenen Pacific Palisades stattfinden soll, spiele momentan kaum eine Rolle in seinen Gedanken. "Es gibt so viele Dinge, die wichtiger sind", sagte Woods, "im Moment liegt unser Fokus nicht wirklich auf dem Turnier. Es geht mehr darum, was wir tun können, um den Betroffenen zu helfen."