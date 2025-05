Golf: Zweiter Saisonsieg für Straka

SID 12.05.2025 • 07:03 Uhr Unmittelbar vor dem zweiten Major-Turnier des Jahres feiert der Österreicher seinen vierten Sieg überhaupt.

Der österreichische Golfprofi Sepp Straka hat auf der PGA-Tour seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 32-Jährige setzte sich bei dem mit 20 Millionen Euro dotierten Turnier in Philadelphia mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem US-Amerikaner Justin Thomas und Shane Lowry aus Irland durch. Für Straka war es der vierte Sieg überhaupt auf der Tour, in diesem Jahr hatte er zuvor bereits im Januar in La Quinta/Kalifornien gewonnen.

„Das ist riesig, der größte Sieg meiner Karriere“, sagte Straka, der sich unmittelbar vor der am Donnerstag beginnenden PGA Championship in Quail Hollow, dem zweiten Major-Event des Jahres, in Topform präsentierte: „Ich bin so dankbar für den Prozess und das ganze Team, das mich so gut spielen lässt, wie ich es tue.“

Mit seinem Erfolg in Philadelphia ist Straka nun der einzige Spieler neben Masters-Champion Rory McIlroy, der in dieser Saison bereits zwei Events auf der PGA-Tour gewann. Im FedExCup ist der 32-Jährige hinter McIlroy Zweiter, zudem liegt der Österreicher in der Weltrangliste nun unter den ersten Zehn.