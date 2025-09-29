Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Golf>

Rory McIlroy trotzt Fan-Hetze beim Ryder Cup: Hunde los!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Eklat beim Ryder Cup

Golfstar Rory McIlroy und seine Frau müssen beim Ryder Cup üble Beschimpfungen ertragen. Umso süßer schmeckt ihm der Sieg.
Golfstar Rory McIlroy wurde beim Ryder Cup übelst beschimpft
Golfstar Rory McIlroy wurde beim Ryder Cup übelst beschimpft
© IMAGO/Imagn Images
SID
Golfstar Rory McIlroy und seine Frau müssen beim Ryder Cup üble Beschimpfungen ertragen. Umso süßer schmeckt ihm der Sieg.

Rory McIlroy war genervt, das war nicht zu übersehen, doch seinen Humor hatte der nordirische Golfstar beim Ryder Cup trotz der üblen Pöbeleien gegen sich und seine Ehefrau nicht verloren.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich wünschte, sie hätten die Hunde losgelassen“, scherzte McIlroy nach dem Sieg der Europäer in der aufgeheizten Atmosphäre im Bethpage State Park von Long Island.

Polizeihunde kommen zum Einsatz

Am Wochenende hatten Polizisten mit Hunden McIlroy auf dessen Runden begleitet. Unsicher fühlte sich der Weltranglistenzweite daher nicht, doch die Beleidigungen der Zuschauer, die vor allem ihm und seiner Frau Erica Stoll galten, seien „nicht zu akzeptieren“, sagte McIlroy: „Eigentlich sollte so etwas verboten sein, das war es in dieser Woche aber offensichtlich nicht.“

Seine Frau sei den Attacken mit „Klasse, Haltung und Würde“ entgegengetreten, fügte er hinzu. Auch der Ire Shane Lowry, der beim 15:13 der Europäer gegen die Gastgeber aus den USA den entscheidenden Putt verwandelt hatte, staunte über Stoll: „Es ist unglaublich, was sie da draußen aushalten musste und wie sie dennoch ihren Mann und das Team unterstützt hat.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es wurden einige böse Dinge gesagt“

McIlroy (36) hatte sich auf dem Kurs mit einigen Fans angelegt und sich zu einer obszönen Geste hinreißen lassen. „Es war eine harte Woche für uns alle. Aber gleichzeitig haben wir sie durch unsere Leistung und unser Spiel zum Schweigen gebracht“, sagte er. „Wir werden viel Spaß beim Feiern haben.“

Die US-Golfer zeigten Mitgefühl für ihre europäischen Kollegen. „Ich glaube nicht, dass irgendjemandes Sicherheit in Gefahr war“, sagte Justin Thomas. Aber: „Worte tun auch weh. Es wurden definitiv einige böse Dinge gesagt, aber ich glaube nicht, dass jemand unbedingt um sein Leben fürchtete.“

Lowry und McIlroy mahnen Fairness

Die nächste Auflage des Vergleichs zwischen Europa und den USA findet in zwei Jahren in Irland statt. „Das wird ein bisschen schöner sein, als hier zu spielen“, sagte Lowry, und auch McIlroy kündigte an: Europa werde dafür sorgen, dass die Zuschauer des Ryder Cup 2027 wissen, dass das, „was hier diese Woche passiert ist, nicht akzeptabel ist“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite