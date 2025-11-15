Kai Trump patzt beim LPGA-Debüt – Henseleit glänzt

SID 15.11.2025 • 08:12 Uhr Die 18-Jährige spielt beim prestigeträchtigen Event "The Annika" nach einer 83er-Auftaktrunde am zweiten Tag eine 75 und wird Letzte.

Donald Trumps Enkelin Kai Trump hat den Cut bei ihrem ersten Turnier auf der LPGA-Tour klar verpasst. Die 18-Jährige spielte beim prestigeträchtigen Event "The Annika" nach einer 83er-Auftaktrunde am zweiten Tag eine 75 und blieb damit 18 Schläge über Par. Sie landete im Pelican Golf Club in Belleair/Florida abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Nervosität abgelegt – Bidens Enkelin glänzt in Runde zwei

"Die erste Runde war ich definitiv sehr nervös, das hat man meinem Spiel auch angemerkt", sagte die Enkelin des US-Präsidenten, die im Vorfeld eine Sponsoreneinladung für das mit 3,25 Millionen US-Dollar dotierte Event erhalten hatte, nach ihrem zweiten Auftritt. "Heute habe ich mich ruhig und gelassen gefühlt – und deshalb besser gespielt."

Schulalltag in Florida, Golfträume bei den Hurricanes

Kai Trump besucht derzeit die Benjamin School in Florida und wird ab dem kommenden Jahr für die Miami Hurricanes Golf spielen. Ende September hatte sie zusammen mit ihrem Großvater den Ryder Cup im Bethpage State Park auf Long Island besucht.

Hanseatische Hoffnung – Henseleit auf Tuchfühlung zur Spitze