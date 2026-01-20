Schock in Spanien: Seve Ballesteros-Statue gestohlen

SID 20.01.2026 • 18:00 Uhr Die lebensgroße Abbildung der verstorbenen spanischen Golf-Legende ist verschwunden.

Eine lebensgroße Statue der verstorbenen spanischen Golf-Legende Seve Ballesteros ist offenbar aus seiner Heimatstadt Pedrena gestohlen wurden.

„Die örtliche Polizei und die spanische Guardia Civil haben Ermittlungen aufgenommen, um diesen bedauerlichen Vorfall aufzuklären, bei dem alles auf einen Diebstahl hindeutet“, hieß es in einem Statement des Rathauses der Gemeinde Marina de Cudeyo, in der Pedrena liegt.

Empörung über verschwundene Ballesteros-Statue

Die Statue, die Ballesteros‘ Jubel nach seinem Sieg bei den British Open 1984 darstellt, war 2017 in einem Park in Pedrena aufgestellt worden. Nach ihrem Verschwinden herrsche nun „Empörung, Ungläubigkeit und Traurigkeit“, sagte Pedro Perez, Bürgermeister von Marina de Cudeyo.