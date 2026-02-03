LIV-Tour bekommt Weltranglisten-Punkte – aber nur für Top 10

SID 03.02.2026 • 22:31 Uhr Damit wird ein Problem für die teilnehmenden Profis beseitigt. Allerdings übt die Turnierserie prompt Kritik an der Lösung.

Die Golfprofis spielen auf den Turnieren der umstrittenen LIV-Tour ab diesem Jahr erstmals auch um Punkte für die Weltrangliste. Das teilte die für die Rangliste zuständige Organisation OWGR am Dienstag mit. Demnach werden künftig die besten 10 des Leaderboards einer LIV-Veranstaltung mit Punkten belohnt.

OWGR verteidigt Reform – LIV fühlt sich benachteiligt

OWGR-Chef Trevor Immelman sprach von einem „komplexen und herausfordernden Prozess“ zur Schaffung des neuen Punktesystems: „Wir mussten einen Weg finden, der für die Tausenden anderen Spieler gerecht ist, die auf anderen Touren mit etablierten Systemen antreten.“ Die LIV kritisierte indes den nun eingeschlagenen Weg als unfair, die Lösung gehe nicht weit genug: „Die Punkte nur auf die Top 10 zu beschränken, benachteiligt auf unverhältnismäßige Weise die Spieler, die konstant auf hohem Niveau agieren, aber knapp außerhalb dieser Schwelle landen.“

Zwei Jahre unter der Lupe – Punktevergabe bleibt offen

Die OWGR will die noch immer recht junge Turnierserie in den kommenden zwei Jahren weiterhin beobachten und bewerten, völlig ergebnisoffen. „Es könnte zu einer Erhöhung der Punkte, einer Verringerung der Punkte oder zu einer vollständigen Entfernung aus dem System führen“, hieß es in einer Stellungnahme.

Saudische Tour spaltet seit 2022 die Golfwelt