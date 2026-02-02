Rekordsieg! Justin Rose triumphiert in Torrey Pines – Jäger glänzt

SID 02.02.2026 • 07:41 Uhr Der Engländer feiert seinen 13. Titel auf der US-Tour.

Der englische Golfprofi Justin Rose hat mit einem beeindruckenden Start-Ziel-Sieg die Farmers Insurance Open in Torrey Pines gewonnen und dabei einen Turnierrekord aufgestellt. Der 45-Jährige setzte sich mit 13 Schlägen unter Par und sieben Schlägen Vorsprung durch. Während Rose seinen 13. Titel auf der PGA Tour einheimste, sicherte sich der Münchner Stephan Jäger den geteilten fünften Platz.

Rose schreibt Geschichte – Jäger landet auf Platz fünf

Rose (265 Schläge) krönte sich zum ältesten Gewinner des traditionsreichen Turniers, das seit 1952 ausgetragen wird. „Das ist ein großer Sieg“, sagte er. Hinter ihm belegten Pierceson Coody (USA), Kim Si-Woo (Südkorea) und Ryo Hisatsune (Japan/alle 272) gemeinsam Rang zwei. Jäger brauchte 273 Schläge und teilte sich Rang fünf mit Jake Knapp (USA).