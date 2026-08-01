Golf: Henseleit überzeugt bei British Open - deutscher Coup rückt näher

SID 01.08.2026 • 19:55 Uhr Esther Henseleit spielt bei den British Open eine starke Runde. Vor der Schlussrunde liegt die Olympiazweite auf Rang zwei.

Die Olympiazweite Esther Henseleit hat bei den British Open den ersten Major-Triumph ihrer Karriere vor Augen.

Die Nummer 43 der Golf-Weltrangliste spielte am dritten Tag auf dem Par-71-Kurs in Lancashire eine glänzende 67 und schob sich mit 209 Schlägen (73+69+67) vom 20. auf den geteilten zweiten Platz nach vorne.

Golf: Erster Major-Coup für Henseleit?

Henseleit liegt im Royal Lytham & St Annes Golf Club drei Schläge hinter der führenden Amerikanerin Yealimi Noh (206/67++70+69), die ebenfalls noch nie eines der großen fünf Turniere gewonnen hat. Die Entscheidung fällt am Sonntag.

Die Hamburgerin Henseleit, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Silbermedaille gewonnen hatte, hatte erst am vergangenen Wochenende mit Rang vier bei den Scottish Open ihr bestes Saisonergebnis erzielt.