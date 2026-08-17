PGA-Tour: Schmid verpasst zweites Playoff-Turnier

SID 17.08.2026 • 06:18 Uhr Matti Schmid hat auf der PGA-Tour die Qualifikation für das zweite Playoff-Turnier verpasst. Olympiasieger Scottie Scheffler siegt souverän.

Der deutsche Golfprofi Matti Schmid hat auf der PGA-Tour die Qualifikation für das zweite Playoff-Turnier verpasst. Bei den mit 20 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee belegte der 28-Jährige beim souveränen Sieg von Scottie Scheffler Rang nur den geteilten 47. Rang.

Das Ergebnis reichte für Schmid nicht aus, um sich noch einen Startplatz für die BMW Championship in Missouri vom 20. bis 23. August zu sichern. Im Bellerive Country Club sind nur noch die besten 50 Spieler der Saison dabei. Für das Finale der PGA-Tour, die Tour Championship in Atlanta/Georgia (27. bis 30. August), qualifizieren sich schließlich nur noch die Top 30.

Golf: Scheffler holt sich den Sieg

Auf dem Kurs „TPC Southwind“ in Memphis benötigte Schmid für vier Runden 282 Schläge. Der Regensburger hatte am zweiten Turniertag allerdings für einen ganz besonderen Moment gesorgt: An Loch vier war ihm ein „Hole-in-one“ gelungen. Es war sein erstes überhaupt auf der PGA-Tour.

Der Sieg in Memphis ging an den Weltranglistenersten Scheffler (USA). Mit nur 263 Schlägen nach vier Runden lag der Olympiasieger von Paris deutlich vor Si-Woo Kim (Südkorea/271) sowie Alex Noren (Schweden) und Sam Burns (USA/beide 272).