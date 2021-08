Uwe Gensheimer tritt aus deutscher Handball-Nationalmannschaft zurück

“Ich hätte mir sehr für uns alle, aber insbesondere Uwe, Steffen, Peke und Jogi gewünscht, dass wir in Tokio erfolgreich gewesen wären und das Halbfinale erreicht hätten”, erklärte Gislason. “Uwe habe ich erst in meiner Zeit als Bundestrainer kennenlernen dürfen. Ich schätze ihn und seine Qualitäten als Kapitän sehr”, so der Bundestrainer.