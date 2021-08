Handball: Bob Hanning reagiert im SPORT1-Interview auf Kritik nach Olympia-Aus

Bob Hanning: Wichtig ist, sich die Ausgangssituation noch einmal vor Augen zu führen. Mit dem Beginn unserer Amtszeit waren wir noch nicht mal Teilnehmer der Olympischen Spiele 2012 oder der Europameisterschaft 2014. Und auch die Wildcard für die WM 2015 in Katar war ein Geschenk seitens des Weltverbandes. Ich glaube, mit dem anschließenden Gewinn der Europameisterschaft 2016 und dem Bronzemedaillengewinn in Rio ist es uns gelungen, Deutschland wieder an die Weltspitze heranzuführen. Ich war mir aber von Anfang an bewusst, dass es kein einfacher Weg wird und solch ein Entwicklungsprozess einer Nationalmannschaft nie abgeschlossen sein kann.