Handball: Johannes Golla ist neuer DHB-Kapitän - Nachfolger von Uwe Gensheimer

„Ich bin dankbar für das Vertrauen. Dieses Amt übernehmen zu dürfen, ist eine riesige Ehre“, sagte Golla. Der Kreisläufer kam bisher in 31 Länderspielen zum Einsatz, in denen er 84 Tore erzielte. Vorgänger Gensheimer hatte seine Laufbahn im DHB-Dress nach den Olympischen Spielen in Tokio nach knapp 16 Jahren beendet.