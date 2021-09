Handball, Bundesliga: Johannes Golla spricht über THW Kiel - Flensburg-Handewitt

Golla: Ja. In diesen Olympia-Jahren, dazu kam letztes Jahr die verkürzte Saison, sind wir am Limit. Der Großteil unseres Teams ist Nationalspieler und war auch bei Olympia. Das hängt natürlich nach. Das ist keine wünschenswerte Situation, aber dem Spielplan geschuldet. Ich merke auch, dass es Spuren hinterlässt. So ein Jahr zehrt schon an einem. Körperlich, aber auch mental, weil man nie wirklich weg kommt von diesen Spieldruck und Stress. Aber ich will lieber viele Spiele haben als noch mehr zu trainieren (lacht). Deswegen kann ich das mit meinen 23 Jahren noch gerne in Kauf nehmen. Aber auf lange Sicht zehrt das schon an einem.