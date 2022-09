Handball: Lemgo gegen Göppingen um Einzug in European-League-Gruppenphase

Der frühere Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt trifft in der Qualifikation auf die polnische Mannschaft MMTS Kwidzyn. Die Hinspiele steigen am 27. September, eine Woche später fällt die Entscheidung über den Einzug in die Gruppenphase. In der steht Bundesligist Füchse Berlin bislang als einziger deutscher Starter fest.