Handball-Deutschland trauert um zwei prägende Figuren

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) - wo Witte früher auch Vizepräsident Recht war - starb Witte bereits am Freitag nach langer schwerer Krankheit, zwei Tage nach seinem 68. Geburtstag. Er verbrachte seine letzten Stunden im Kreise seiner Familie in seiner niedersächsischen Heimat Langwedel.

Reiner Witte war auch Handball-Nationaltorhüter

"Reiner Witte war in verschiedensten Funktionen mit begeisternder Leidenschaft und beeindruckendem Fachwissen einer der Gestalter des deutschen Handballs. Mit seinem Wirken hat er Spuren in seinem Landes- und Regionalverband, im DHB und vor allem in der Handball-Bundesliga hinterlassen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann: "Diese Nachricht macht uns sehr traurig. Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau und seinen Kindern."