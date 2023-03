Köster auch fürs zweite Dänemark-Spiel fraglich

Der im ersten Test (23:30) pausierende Rückraumspieler des VfL Gummersbach plagt sich weiterhin mit einer hartnäckigen Erkältung herum, seine Rückkehr in den Kader für die Partie am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) in Hamburg ist fraglich.

Juri Knorr wird am Sonntag dagegen wohl sicher auflaufen können. Der Spielmacher hatte am Donnerstagabend in der Schlussphase einen Pferdekuss am rechten Oberschenkel erlitten - gab aber grünes Licht für einen Einsatz. "Er meinte selbst nach dem Spiel, es sei nicht so schlimm", so Gislason am Freitag.