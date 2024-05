"Glatte Sechs": Hanning übt scharfe DHB-Kritik nach Kromer-Knall

Im SPORT1 -Interview übte nun auch Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin und ehemaliger Vizepräsident des DHB, Kritik an den Vorgängen im Deutschen Handballbund - und stellte insbesondere die Kommunikation rund um Kromers Aus in Frage.

Bob Hanning: Der Zeitpunkt war für mich überraschend, aber nicht das Resultat. Dass der Verband eine Veränderung in diesem System brauchte, das habe ich auch schon lange angesprochen. Die Art und Weise, wie der Verband die Nachricht kommuniziert hat, ist eine glatte Sechs.

Kommunikation bei Gislasons Verlängerung ein „Desaster“

SPORT1: Auch die öffentlich geführte Kommunikation, mit Bundestrainer Alfred Gislason nur unter dem Vorbehalt zu verlängern , wenn die Qualifikation für Olympia gelingt, kam nicht bei jedem gut an.

Hanning: Man kann zu der Vertragsverlängerung mit Alfred Gislason stehen, wie man will. Die Art und Weise der Kommunikation war auch ein Desaster. Das jetzt ist nur die Fortsetzung, das passt dort mit rein. Aus dem medialen Thema wurde nichts gelernt.

Hanning lobt DHB-Sportvorstand Kromer

SPORT1: Axel Kromer wird nachgesagt, als Medienfigur beim DHB an seine Grenzen gestoßen zu sein, dass er kein Mann für die erste Reihe ist. Die Aufgabe eines Sportvorstands ist über die Außenkommunikation und den Verkauf hinweg ja noch viel komplexer, was Kromer auch gelungen ist.

SPORT1: Das, was Axel Kromer noch bis zum 31. Dezember für den DHB macht, soll danach ein „Männer-A-Nationalmannschaftsmanager“ übernehmen. Diese geschaffene Stelle, eine Stufe unter dem Sportvorstand, hat der DHB am 21. März ausgeschrieben - kurioserweise per Stellenanzeige auf seiner Homepage. Finden Sie das sinnvoll?