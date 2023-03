Sieg gegen Ungarn: DHB-Frauen drehen nach der Pause auf

Deutschlands Handballerinnen haben einen erfolgreichen Start ins WM-Jahr hingelegt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich am Freitag mit 26:20 (11:8) gegen den EM-Zehnten Ungarn durch und sammelte Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Die Kapitäninnen Alina Grijseels (6 Tore) und Emily Bölk (5) waren in der mit 3312 Zuschauern ausverkauften Ludwigsburger MHP Arena die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Zudem überzeugte die Deckung vor den starken Torhüterinnen Katharina Filter und Sarah Wachter.

"Es war ein richtig tolles Spiel mit einer überragenden Kulisse. Das macht mega Laune in Richtung der Heim-WM 2025. Wir hatten eine überragende Deckungsleistung in Kombination mit den Torhüterinnen", sagte Gaugisch und sprach von einem "rundum gelungenen Abend".

Deutschland sorgte unmittelbar nach Wiederbeginn für klare Verhältnisse. Ungarn erzielte in elf Minuten nur einen Treffer, Deutschland zog auf 17:9 (42.) davon - das Spiel war entschieden. Beim Gaugisch-Team gaben Rechtsaußen Amelie Berger und Rückraumspielerin Alicia Stolle nach langen Verletzungspausen ihr Comeback im DHB-Trikot.

Bereits am Sonntag (15 Uhr/sportdeutschland.TV) steht ein weiterer Härtetest gegen Polen in Heidelberg auf dem Programm. Die Spiele des Drei-Länder-Turniers dienen zur Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen Außenseiter Griechenland im April.

Das übergreifende Ziel der DHB-Frauen ist die Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris. Der Weg zur ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 ist allerdings weit. Voraussetzung ist ein Platz in einem Qualifikationsturnier - dieses erreicht die DHB-Auswahl sicher, wenn sie bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) unter die besten sieben Teams kommt.