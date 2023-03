"Wahnsinnig tolle Zeit": Emotionaler DHB-Abschied für Bitter gegen Dänemark

Nach dem 21:28 gegen Dänemark ist der langjährige deutsche Torhüter offiziell aus der Handball-Nationalmannschaft verabschiedet worden. Bitter stand in 21 Jahren in 175 Länderspielen für Deutschland zwischen den Pfosten.

2002 Debüt für DHB

Bitter, mittlerweile 40 Jahre alt, gab am 4. Januar 2002 sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

"Er hat sehr lange viel für den deutschen Handball getan und gehört zu den großen Spielern in der Geschichte", würdigte Bundestrainer Alfred Gislason den erfahrenen Schlussmann. Auch DHB-Sportvorstand Axel Kromer bedankte sich am Sonntag bei Bitter - sagte aber auch zu ihm: "Wir wissen, dass wir weiterhin auf dich bauen können, wenn Not am Mann ist."