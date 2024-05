Handball: Gislason überrascht mit Statement

DHB-Kapitän lobt Kromer

Kapitän Johannes Golla, der sich mit dem Team auf das Testspiel gegen Schweden in Växjö am Sonntag vorbereitet, schlug in die gleiche Kerbe. Es sei für alle Spieler eine „überraschende Nachricht, die ein wenig aus dem Nichts“ kam, gewesen, sagte Golla. Kromer habe „viel Herzblut in dieses Konstrukt“ gesteckt.