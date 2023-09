"Großer Unsinn": Auch Michelmann kritisiert PotAS

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), hat deutliche Kritik an der Spitzensportförderung in Deutschland geübt. Das umstrittene Potenzialanalysesystem (PotAS) sei in dieser Form kein geeignetes Instrument, um förderungswürdige Sportarten zu identifizieren. „Der Blick in die Glaskugel funktioniert nicht so richtig“, sagte Michelmann im Deutschlandfunk.