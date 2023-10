Gislason über verletzten Wolff: "Fühlt sich erstaunlich gut"

Wolff, Europameister von 2016, hatte seine Rückenverletzung kurz vor dem Saisonstart erlitten. Seitdem hat er kein Spiel mehr für seinen Klub Barlinek Industria Kielce absolviert. Wolff absolvierte seine Reha zuletzt in Deutschland, er steht im Kader für die beiden Länderspiele der DHB-Auswahl am Freitag in Neu-Ulm und am Sonntag in München gegen Afrikameister Ägypten. Die Partien gelten der Vorbereitung auf die Heim-EM im Januar.