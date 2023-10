"Handballer des Jahrhunderts“: Eine Urgewalt des deutschen Handballs

Lang und ruhmreich ist die Geschichte des deutschen Handballs . Hebt ausgerechnet Heiner Brand, eine Ikone des Sports, dann aus all den schillernden und prägenden Figuren, die sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht haben, jemanden heraus, ist über die Bedeutung dieser Persönlichkeit eigentlich schon alles gesagt.

„Der Sepp war der größte Angriffsspieler, den wir je hatten. Er besaß ein unglaubliches Potenzial“, sagte Brand einst über Erhard Wunderlich, der am 4. Oktober 2012 viel zu früh die Welt verlassen musste. Brand und Wunderlich, der 1999 zum deutschen „Handballer des Jahrhunderts“ gewählt wurde, gewannen im Jahr 1978 zusammen in Kopenhagen das Finale der Weltmeisterschaft gegen die Sowjetunion.

Wunderlich war bestbezahlter Handballer der Welt

Aufgrund seiner 2,04 Metern Körpergröße war Wunderlich bei den Gegenspielern gefürchtet. Der gebürtige Augsburger galt wegen seiner Wurfgewalt als kaum zu verteidigen. So wurde er sowohl 1981 als auch 1982 Torschützenkönig der Handball-Bundesliga. In beiden Jahren wurde er auch zum Handballer des Jahres gekürt. Zudem lief Wunderlich 140-mal in seiner Karriere für den DHB auf und kam dabei auf unfassbare 504 Treffer.

Unglücklich war er über sein Barcelona-Abenteuer jedoch nicht. „Ich habe mir einfach in Kopf gesetzt, was anderes zu machen und dann habe ich für meine Begriffe in diesem Jahr, wo ich in Spanien war, sehr, sehr viel dazu gelernt. Auch mit all den Schwierigkeiten und allen Höhen und Tiefen, die ich in Barcelona erlebt habe, würde ich ihn noch mal tun, den Schritt“, erklärte Wunderlich dereinst im Rückblick auf diese Zeit.