TV & Stream: Wer zeigt den Handball-Knaller von Magdeburg heute?

Es braucht eine Aufholjagd, aber immer keine große. Der SC Magdeburg muss am Mittwoch (20:45 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Industria Kielce nur die 26:27-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen, um das erneute Ticket für das Final Four in Köln zu buchen.