Handballer Weber fehlt Magdeburg "unbestimmte Zeit"

Handball-Nationalspieler Philipp Weber wird Champions-League-Sieger SC Magdeburg auf „unbestimmte Zeit“ nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der SCM einen Tag nach dem erfolgreichen Auftakt bei der Klub-WM in Saudi-Arabien gegen Heimteam Khaleej (29:20) mit. Weber hatte sich bei einem Sprungwurf das linke Knie verdreht und war in der 23. Minute mit einer Trage vom Feld gebracht worden.

"Wir werden noch keine Prognose abgegeben und warten die Untersuchungen in Deutschland ab. In Saudi-Arabien wird er auf jeden Fall nicht mehr zum Einsatz kommen", sagte Magdeburgs Coach Bennet Wiegert in einer Pressemitteilung: "Der Ausfall trifft uns natürlich sehr hart."