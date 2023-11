Muskelverletzung: DHB-Star verpasst Handball-WM

Wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die Handball-WM der Frauen muss Bundestrainer Markus Gaugisch einen Ausfall verkraften.

Rückraumspielerin Mia Zschocke (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien) kann wegen einer Muskelverletzung nicht am Turnier in Schweden, Norwegen und Dänemark (29. November bis 17. Dezember) teilnehmen. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag bekannt.