EM in Gefahr? Handball-Star Groetzki wird auf unbestimmte Zeit verletzt fehlen

Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki wird den Rhein-Neckar Löwen auf unbestimmte Zeit fehlen. Wie der Pokalsieger bekannt gab, laboriert der 34-Jährige an einer „Verletzung an der Plantarfaszie (Fußsohle)“. Wie lange der Kapitän pausieren muss, lasse sich laut den Löwen „nicht definieren“. Ob eine Teilnahme Groetzkis an der Heim-EM der deutschen Handballer in Gefahr ist, ist damit offen.