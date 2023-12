Gislason: "Deutschland ist meine zweite Heimat"

Die bevorstehende Handball-EM in Deutschland fühlt sich für Bundestrainer Alfred Gislason beinahe wie ein Heim-Turnier an. "Eine WM in Deutschland habe ich schon als Nationaltrainer von Island erlebt, diesmal als Bundestrainer ist es aber ein bisschen etwas anderes. Deutschland ist meine zweite Heimat", sagte der Isländer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).