Handball-Kultkoloss: Herber Rückschlag im Kampf um weiteren WM-Auftritt

Bei der Afrika-Meisterschaft in Ägypten geht es für den schwergewichtigen Koloss aus der Demokratischen Republik Kongo aktuell um das Ticket für die WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Den ersten Matchball hat sein Team nun aber klar vergeben.

Mvumbi und Co. verloren am Dienstag zum Start der K.o.-Runde das Viertelfinale gegen Algerien klar mit 23:36. Nun bleibt ihnen nur noch die Chance, in den Platzierungsspielen Rang 5 zu erreichen - Mvumbi hat die Hoffnung in jedem Fall noch nicht aufgegeben.