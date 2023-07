Legendäre Handball-Kultfigur: Was macht eigentlich der Kongo-Koloss?

Vor wenigen Tagen kam es in Paris zu einem besonderen Aufeinandertreffen.

Shaq wird auf Kongo-Koloss Mvumbi aufmerksam

Der Kreisläufer aus der Demokratischen Republik Kongo ging damals aufgrund seiner bulligen Statur in Kombination mit seinen Fähigkeiten viral, machte erstmals beim Vorrundenspiel gegen Argentinien auf sich aufmerksam.

„Dieser Mann ist ein Biest“, war auf Twitter zu lesen, er habe „aus jedem gegnerischen Spieler eine Stoffpuppe gemacht“, er fliege „mit Anmut und Würde“ in den Kreis.

Kolstad? EHF kündigt Reaktion an

Mvumbi sei, in Anlehnung an NBA-Legende Shaquille O‘Neal, der „Shaq des Handballs“.

Nach einer Videobotschaft des Basketball-Hünen war Mvumbi baff: „Ein Traum wird wahr, ich glaube es nicht. Ich verstehe noch gar nicht, was eigentlich passiert.“

„Die WM hat mein Leben verändert“

Kein Wunder, war der Koloss doch vor dem Turnier ein völlig unbeschriebenes Blatt, der damals für den französischen Viertligisten Dreux AC auflief. „Die WM hat mein Leben verändert“, sagte Mvumbi in einem Interview mit lequotidiendusport.fr .

Seit der 2021 erlangten Bekanntheit, die ihm auch einige Sponsoren-Verträge einbrachte, kam es sogar zu mehreren Treffen zwischen Mvumbi und O‘Neal - wie vor einigen Wochen in New York und zuletzt in Paris, als er seinem Idol ein Trikot seines Nationalteams schenkte.