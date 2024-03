PSG enthüllt "historischen Termin" für zurücktretende Handball-Ikone

Im Sommer beendet der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic seine ruhmreiche Karriere. Nun hat sein Klub Paris Saint-Germain für das letzte Meisterschaftsspiel des französischen Superstars einen besonderen Rahmen angekündigt.

Am Freitag gab der Serienmeister bekannt, dass Karabatic sein letztes Ligaspiel am 31. Mai 2024 in der Accor Arena im Stadtteil Bercy bestreiten wird. „Eine große Premiere für den Hauptstadtklub und ein historischer Termin für Nikola Karabatic“, teilte der unangefochtene Tabellenführer mit. PSG trifft im letzten Saisonspiel auf Pays d‘Aix UC.

Geschäftsführer Thierry Omeyer erklärte: „Dieses Großereignis wird eine Hommage an Nikola Karabatic sein, der sein letztes Spiel vor dem Pariser Publikum bestreiten wird, bevor er nach neun Jahren im rotblauen Trikot seinen Abschied nimmt. Ein krönender Abschluss, der der Legende, zu der er im Laufe seiner Karriere geworden ist, gerecht werden wird.“

Es ist das erste Mal in der Geschichte des Klubs, dass ein Spiel in der berühmten Accor Arena stattfindet. Die Halle mit der futuristischen Architektur bietet bei Handballspielen Platz für rund 15.600 Zuschauer. Normalerweise spielen die PSG-Handballer in dem für rund 4000 Zuschauer ausgelegten Stade Pierre de Coubertin.

Verabschiedet sich Karabatic mit einem weiteren Titel?

Bereits im August des vergangenen Jahres hatte Karabatic sein bevorstehendes Karriereende angekündigt. Der Franzose, der am 11. April seinen 40. Geburtstag feiert, spielt seit neun Jahren für Paris.

Davor war er unter anderem für den THW Kiel (vier deutsche Meistertitel) und den FC Barcelona aufgelaufen. Sein Debüt für die Nationalmannschaft hatte er 2002 gegeben und seitdem neben viermal WM- und dreimal Olympia-Gold auch vier EM-Titel gewonnen, den letzten im Januar in Köln.