"Nie darüber gesprochen": WM-Held mit Tränen-Interview

Michael Kraus spricht in einem Interview, warum er damals mit dem Handball aufhörte - und wird dabei sehr emotional. Der Weltmeister von 2007 kann sich eine Rückkehr gut vorstellen.

Michael „Mimi“ Kraus gelang als einer der größten Helden beim sensationellen Gewinn der Handball-WM 2007 der Durchbruch. Doch in den Jahren danach machte er öfter auch einmal mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam, bis er im Jahr 2020 schließlich seine Karriere beendete.

Der ehemalige Handball-Profi, der nach seinem Karriereende den NICE Athletic Klub in Göppingen geründet hat, war nun in der ersten Folge der Dyn „Sommertour“ zu Gast - und reagierte dort sehr emotional, als er an die Momente nach dem Titelgewinn 2007 erinnert wurde. (Die Karriere von Michael Kraus - Hier geht‘s zur Bildstrecke)