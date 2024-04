Farce bei Olympia-Quali: Handballerinnen von Turnier ausgeschlossen

Schon vor dem Start am Donnerstag sorgt die Handball-Qualifikation der Frauen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris für Aufsehen.

Wie der Handball-Weltverband (IHF) am Dienstag mitteilte, kann die kamerunische Nationalmannschaft nicht im ungarischen Debrecen spielen, wo eines der drei Ausscheidungsturniere für Olympia stattfindet.

Der Grund: Der Verband aus Kamerun konnte die notwendigen Dokumente für die Visa-Ausstellung an das Team nicht einreichen. Dabei habe sich selbst die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Yaoundé in die wochenlangen Bemühungen eingeschaltet.