Handball, Olympia-Qualifikation: DHB-Frauen gegen Slowenien live im Free-TV und Stream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen träumt von der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008. Nachdem die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am Sonntag die EM-Qualifikation mit einem historischen Sieg abgeschlossen hat, will sie nun auch das Quali-Turnier für die Olympischen Spiele im Sommer erfolgreich gestalten.

In Neu-Ulm treffen die DHB-Frauen am Donnerstag, 11. April zunächst auf Slowenien. SPORT1 überträgt die Partie ab 17.30 Uhr LIVE im Free-TV und im Stream.

Die weiteren Gegner beim Quali-Turnier sind Montenegro (13.04.) und Außenseiter Paraguay (14.04.). Nur die besten zwei Mannschaften dürfen im Sommer in Paris um olympisches Edelmetall spielen.

Olympia-Quali der DHB-Frauen LIVE auf SPORT1

Ob die verletzte Spielmacherin Alina Grijseels in Neu-Ulm dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig. In den letzten beiden Partien der EM-Qualifikation fehlte die Führungsspielerin wegen einer Blessur am linken Sprunggelenk.