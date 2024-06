Handball-Bundesliga: Finale im Abstiegskampf live im TV, Stream und Ticker

Der letzte Spieltag in der Handball-Bundesliga steht an. Neben der vorzeitigen Meisterschaft des SC Magdeburg ist in der vorderen Tabellenhälfte auch das Rennen um die europäischen Plätze bereits entschieden.

Durch den Sieg der SG Flensburg-Handewitt in der European League bekommt Deutschland einen zusätzlichen Startplatz im internationalen Geschäft. Während der Meister aus Magdeburg und die Füchse Berlin in der Champions League an den Start gehen werden, treten Flensburg, der THW Kiel, die MT Melsungen und der VfL Gummersbach künftig in der European League an.