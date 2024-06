Handball-Superstar verkündet Abschied

Hammer um Niklas Landin! Wie der dänische Handball -Superstar angekündigt hat, wird er im Sommer nach den Olympischen Spielen seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden.

„Diese Entscheidung hat lange auf sich warten lassen, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Olympischen Spiele in Paris sind der perfekte Abschluss“, erklärte der 35 Jahre alte Torwart bei TV2Sport .

Landin will mit Olympischem Gold aufhören

Vor seinem Karriereende im Nationalteam möchte der langjährige Bundesliga-Keeper noch einmal groß abräumen. „Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche, als mit olympischem Gold aufzuhören.“

Bereits 2016 krönte sich Landin mit der Goldmedaille in Rio de Janeiro, zudem wurde der Hüne mit Dänemark drei Mal Handball-Weltmeister (2019, 2021 und 2023) und einmal Europameister (2012).

Nach insgesamt elf Jahren in der Bundesliga (2012-2015 bei den Rhein-Neckar-Löwen und 2015-2023 beim THW Kiel) wechselte Landin im vergangenen Jahr in die dänische Heimat zu Top-Klub Aalborg Handbold, am Wochenende trifft er im Champions-League-Halbfinale auf den deutschen Meister SC Magdeburg.