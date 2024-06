Handball: Transfer-Coup! Traditionsklub holt Deutschland-Schreck Kuzmanovic

Der VfL Gummersbach landet einen Transfer-Coup und holt einen Deutschland-Schreck. Der Keeper dürfte einigen Fans in Erinnerung geblieben sein.

Der VfL Gummersbach landet einen Transfer-Coup und holt einen Deutschland-Schreck. Der Keeper dürfte einigen Fans in Erinnerung geblieben sein.

Kuzmanovic ließ Deutschland verzweifeln

Mit 48 Prozent gehaltener Bälle wurde er damals Spieler des Spiels und rückte in den Fokus vieler Topteams. Nun zieht es den 1,91 Meter groß gewachsenen Torwart in die Bundesliga, dort will Kuzmanovic bei einem echten Traditionsklub durchstarten.