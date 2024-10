European League: Makellose Flensburger schon weiter

SID 29.10.2024 • 20:24 Uhr Die SG gewinnt auch ihr viertes Spiel und kann für die Hauptrunde planen. Gummersbach dagegen verliert erstmals und muss sich gedulden.

Die SG Flensburg-Handewitt ist in der European League weiterhin makellos unterwegs und hat vorzeitig die Hauptrunde erreicht - der VfL Gummersbach muss sich nach der ersten Niederlage dagegen gedulden. Titelverteidiger Flensburg gewann auch sein viertes Spiel am Dienstagabend beim ungarischen Vertreter Tatabanya KC mit 39:29 (21:15). Mehr Mühe hatte Gummersbach in Frankreich, nach zuletzt drei Siegen stand gegen Fenix Toulouse am Ende ein 30:31 (15:14).

{ "placeholderType": "MREC" }

Flensburg führt die Gruppe G weiterhin souverän an und kann in den beiden verbleibenden Spielen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden. Die SG zeigte sich erneut treffsicher und war dennoch seltener erfolgreich als bislang: In jedem der vorherigen drei Spiele hatte das Team mehr als 40 Tore erzielt. Auch Gummersbach hat indes weiterhin beste Chancen, in Europas zweithöchster Spielklasse zu überwintern: Punktgleich mit Toulouse steht der VfL in Gruppe H ganz oben.

Am Abend können die beiden weiteren Vertreter aus der Handball-Bundesliga (HBL) ebenfalls vorzeitig den nächsten Schritt machen: Der deutsche Rekordmeister THW Kiel spielt gegen den kroatischen Klub Nexe Nasice, HBL-Tabellenführer MT Melsungen tritt in Island bei Valur Reykjavik an, beide sind mit drei Siegen perfekt in die Gruppenphase gestartet.