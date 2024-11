Handball-Champions-League: SC Magdeburg - Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 27.11.2024 • 17:45 Uhr Der SC Magdeburg steht in der Handball-Champions-League vor einer schweren Hürde . Der Deutsche Meister muss am Mittwoch gegen Titelverteidiger FC Barcelona ran. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Der SC Magdeburg ist schwach in die neue Saison der Handball-Champions-League gestartet. Nach acht Spieltagen hat der Deutsche Meister erst zwei Siege auf dem Konto. Zuletzt kassierte das Team von Coach Bennet Wiegert eine bittere 18:22-Heimniederlage in Zagreb.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Mittwoch, den 27. November steht nun das nächste Spiel in der Königsklasse auf dem Programm. Der SCM bekommt es am 9. Spieltag mit dem spanischen Titelverteidiger FC Barcelona zu tun. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Magdeburg (LIVETICKER).

Handball Champions League : SC Magdeburg - FC Barcelona heute LIVE:

TV: -

Stream: DAZN, Dyn

Champions League: Magdeburg braucht einen Sieg

Der SC Magdeburg steckt derzeit in der sportlichen Krise. Nach den Niederlagen im DHB-Pokal gegen Kiel (28:29), im Topspiel gegen Melsungen (23:31), in der Champions League bei Zagreb (18:22) und erneut in der Bundesliga gegen Hannover-Burgdorf (27:28) setzte es für das Team von Bennet Wiegert die vierte Niederlage in Folge.

Der Coach nahm die Niederlage gegen Zagreb dann auch auf seine Kappe. „Das, was passiert ist, nehme ich auf meine Kappe“, sagte Wiegert laut der Magdeburger Volksstimme nach dem 18:22 (7:11) bei Schlusslicht RK Zagreb: „Sorry an die mitgereisten Fans, die diesen Aufwand auf sich genommen haben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Leider ist es uns von Anfang an nicht gelungen, die nötige Intensität zu zeigen, die ein Champions-League-Spiel benötigt“, monierte Wiegert. Sein Team ächzt unter der enormen Belastung des Olympia-Jahres. Im dritten Auswärtsspiel in Folge wirkte der SCM vor allem mental nicht auf der Höhe. Wiegerts Appelle von außen verpufften.

In der Champions League liegt Magdeburg mit fünf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Gruppe B, während der FC Barcelona die Gruppe mit sieben Siegen und einem Unentschieden souverän anführt.

-----