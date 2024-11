Handball: Profi erleidet Gedächtnisverlust

Für Nils Kretschmer, Kapitän und Abwehrchef des TV Großwallstadt, verlaufen die vergangenen Wochen tragisch. Der Handballer verletzt sich zweimal am Kopf, nun spricht er über seinen vorübergehenden Gedächtnisverlust.

Für Nils Kretschmer, Kapitän und Abwehrchef des TV Großwallstadt, verlaufen die vergangenen Wochen tragisch. Der Handballer verletzt sich zweimal am Kopf, nun spricht er über seinen vorübergehenden Gedächtnisverlust.

Am Sonntag hat der TV Großwallstadt in der 2. Handball-Bundesliga gegen TuSEM Essen gespielt, dabei musste Cheftrainer André Lohrbach beim 33:25-Sieg auf seinen Abwehrchef Nils Kretschmer verzichten. Der 31 Jahre alte Handball-Profi hat Spielverbot, nachdem er in vier Tagen zwei Gehirnerschütterungen erlitten hat.