Horror-Szenen! Handball-Profi fürchtet um sein Auge

Das Duell in der zweiten Handball-Bundesliga zwischen dem TV Großwallstadt und TuSEM Essen am vergangenen Wochenende wurde von grausamen Szenen überschattet. Beim 33:25-Sieg der Gastgeber landete die Hand von Essens Rückraumspieler Nils Homscheid in der 43. Minute im Gesicht von Großwallstadts Lars Röller, nachdem er einen Wurf abgesetzt hatte. Nach Röllers Zusammenbruch war sofort klar, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln musste.