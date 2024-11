Zukunft im DHB-Team: Rolle rückwärts bei Gislason!

Alfred Gislason schlägt plötzlich wieder andere Töne an: Der Handball-Bundestrainer kann sich einen Verbleib beim DHB-Team nach der Heim-WM 2027 doch vorstellen.

„Wenn der DHB auf mich zukommt, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegen. Das ist völlig offen für mich. Ich werde nach 2027 weitermachen als Trainer, wo auch immer“, sagte der Isländer in einer Medienrunde.

Gislason überrascht: „Das war eigentlich überhaupt keine Nachricht“

Nur einen Tag zuvor hatte er noch ganz andere Töne angeschlagen und im Interview bei handall-world erklärt: „Nach der WM in Deutschland 2027 werde ich mit ziemlicher Sicherheit als Bundestrainer Deutschlands aufhören.“

Dass diese Aussagen für Schlagzeilen sorgten, kann Gislason nicht ganz nachvollziehen: „Das war eigentlich überhaupt keine Nachricht. Das wurde alles abgesprochen von Anfang an, dass ich bis 2027 verlängern werde.“

Das DHB-Team trifft am Donnerstag in der EM-Qualfiktion auf die Schweiz, am Sonntag geht es gegen die Türkei.