DHB-Star geht positiv in Handball-WM: "Fans können sich freuen"

Nationalspieler Timo Kastening hat mit den deutschen Handballern bei der WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien einiges vor.

„Wir wollen begeisternden Handball zeigen und die Zuschauer in der Arena sowie daheim vor den Fernsehgeräten mitnehmen“, sagte der Rechtsaußen im Interview mit der Verlagsgruppe Ippen: „Die Fans können sich auf ein Team freuen, das immer weiter zusammenwächst.“

Die WM-Vorbereitung, die Kastening aufgrund der guten Stimmung zuletzt als „Klassentreffen“ bezeichnet hatte, lief seines Erachtens nach positiv. In den beiden Testspielen gegen Brasilien (28:26 und 32:25) habe man zwar „Licht und Schatten“ gezeigt.

„Du nimmst eine komplett andere Rolle ein“

„Viel wichtiger aber war, dass wir weiter vorangekommen sind, was die Eingespieltheit, die Taktik und das Vertrauen in die Mitspieler angeht“, sagte Kastening, der für den Olympia-Auftritt des DHB-Teams in Paris, inklusive Silbermedaillengewinn, wegen einer Leistungsdelle im Klub nicht nominiert worden war.