EM-Quali: Knorr doch in Österreich dabei - andere Stars fehlen

Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Juri Knorr ist mit dem deutschen Team nach Wien gereist, wo die Mannschaft am Donnerstagabend (18 Uhr) auf den Nachbarn trifft.

Spielt Knorr? Das sagt der DHB

„Juri hat am Mittwoch mit dem Team trainiert und wird Impulse geben können. Wir sind trotz diverser Herausforderungen bereit für diese schweren Spiele“, sagt Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton.

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 muss das DHB-Team gleich zweimal gegen Österreich ran. Die zweite Partie findet am Samstag (16.30 Uhr/sportstudio.de) in Hannover statt. Tim Freihöfer und Miro Schluroff stehen vor ihrem Debüt im A-Kader.